Meteo | weekend di pioggia su parte d' Italia in arrivo il ciclone mediterraneo

Il fine settimana in Italia sarà caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge diffuse su diverse regioni. Secondo le previsioni di 3bmeteo, un ciclone mediterraneo porta piogge e instabilità su buona parte dello Stivale. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteorologici locali e pianificare di conseguenza le attività all'aperto.

Torna il maltempo in Italia: sarà un fine settimana di pioggia su buona parte dello Stivale. Lo confermano le previsioni di 3bmeteo.com che annunciano anche l'arrivo di un potente ciclone mediterraneo nei prossimi giorni. “Il fine settimana sarà in parte piovoso a causa di umide correnti sciroccali - spiega il meteorologo Edoardo Ferrara - avremo precipitazioni sparse in particolare al Nordovest ed Emilia Romagna, qua e là anche lungo il medio-basso versante adriatico e sull'area ionica, anche di una certa intensità tra Calabria e Sicilia; qualche pioggia pure sulla Sardegna tirrenica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

