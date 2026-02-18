Rapina all'ufficio postale pieno di clienti a Giugliano banditi armati di taglierino fuggono con i soldi

Due uomini armati di taglierino hanno preso di mira questa mattina l’ufficio postale di via 1° Maggio a Giugliano, provocando il panico tra i clienti presenti. La rapina si è verificata mentre molti cittadini erano in fila per le pratiche quotidiane, e i banditi sono riusciti a scappare con una cospicua somma di denaro. La scena si è svolta davanti agli occhi di diverse persone, alcune delle quali hanno cercato di bloccare i ladri senza successo.

Sono due le persone che avrebbero fatto irruzione questa mattina, 18 febbraio, nell'ufficio postale in via 1° Maggio, scappando con i soldi. Sul posto sono giunti i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Rapina all'ufficio postale: banditi in fuga col bottino Rapina all’ufficio postale a Maddaloni da 75mila euro: scarcerato 31enne di GiuglianoGennaro Simeoli, 31 anni di Giugliano, è stato scarcerato dopo l’arresto per la rapina all’ufficio postale di Maddaloni, avvenuta di recente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Colpo all'ufficio postale, scarcerato 'rapinatore seriale'; Talenti, rapine in serie armati di mazze e bastoni: prima la farmacia e poi il colpo all'ufficio postale; Tentata rapina alle Poste di Bondeno, patteggia 41enne: pena convertita in lavori di pubblica utilità; Patteggia dopo la rapina fallita. Il risarcimento va in beneficenza. Assalto armato all'ufficio postale: ladri in fuga con il bottinoPaura questa mattina a Giugliano dove una banda di ladri ha assaltato l'ufficio postale in via 1° Maggio. I rapinatori sarebbero giunti sul posto in sella a due moto. Uno di essi, secondo alcuni ... napolitoday.it Rapina all'ufficio postale: banditi in fuga con 100mila euroUna banda - due o tre malviventi - ha messo a segno intorno alle 14 di oggi (venerdì 29 agosto) una rapina all’ufficio postale ubicato su via Del Faro a Torre Canne, nella marina di Fasano. I ... quotidianodipuglia.it Ultim'ora. Rapina questa mattina all’ufficio postale di via 1 Maggio a #Giugliano, di fronte alla Villa Comunale. Due persone armate di taglierino hanno portato via poco più di mille euro. Attimi di paura per i dipendenti, uno avrebbe anche accusato un malore. I facebook