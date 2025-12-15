Il pizzaiolo di Carpe Diem Emilio Brighigna vince il festival del panettone artigianale abruzzese
Emilio Brighigna, pizzaiolo di Carpe Diem a Montesilvano, si è aggiudicato il prestigioso festival del panettone artigianale abruzzese. Rinomato per la sua maestria nella pizza, Brighigna ha dimostrato anche grande talento nella creazione di dolci natalizi, portando a casa un importante riconoscimento in un evento dedicato alla tradizione artigianale.
Emilio Brighigna è il pizzaiolo partenopeo a capo di Carpe Diem, famosa e premiata pizzeria di Montesilvano. Ed è lui il vincitore della nona edizione del festival del panettone artigianale abruzzese; la cerimonia si è tenuta nella giornata di domenica 14 dicembre, all’Arca di Spoltore.Brighigna. Ilpescara.it
Come nasce una catena di successo: la pizza secondo Emilio Brighigna | Carpe Diem Montesilvano
