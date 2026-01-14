Porchetta in tour | per il world pizza day Carpe Diem omaggia l’Abruzzo
In occasione del World Pizza Day, il 17 gennaio, Carpe Diem propone un omaggio all’Abruzzo attraverso la creatività del maestro pizzaiolo Emilio Brighigna. La sua proposta stagionale, il nuovo padellino, unisce tradizione e innovazione, celebrando il territorio e la cultura della pizza in un percorso di gusti autentici. Un’attenzione speciale all’artigianalità e alla qualità per una ricorrenza che valorizza un simbolo italiano.
Il maestro pizzaiolo Emilio Brighigna omaggia l’Abruzzo tra tradizione e creatività proponendo il nuovo padellino stagionale, per celebrare anche il world pizza day, ossia la giornata internazionale della pizza, che ricorre ogni anno il 17 gennaio.Si tratta del padellino “Porchetta in tour”, con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Diversamente pizza, dall’Abruzzo al mondo.
Porchetta in tour: per il world pizza day Carpe Diem omaggia l’Abruzzo - Si tratta del padellino “Porchetta in tour”, con porchetta artigianale di Luco dei Marsi, cipolle in agrodolce, maionese alla senape delicata, chips di topinambur e zafferano di Navelli ... ilpescara.it
