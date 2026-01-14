Porchetta in tour | per il world pizza day Carpe Diem omaggia l’Abruzzo

In occasione del World Pizza Day, il 17 gennaio, Carpe Diem propone un omaggio all’Abruzzo attraverso la creatività del maestro pizzaiolo Emilio Brighigna. La sua proposta stagionale, il nuovo padellino, unisce tradizione e innovazione, celebrando il territorio e la cultura della pizza in un percorso di gusti autentici. Un’attenzione speciale all’artigianalità e alla qualità per una ricorrenza che valorizza un simbolo italiano.

