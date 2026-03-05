Bucchi | Serata no Ora riscattiamoci a Campobasso

Cristian Bucchi commenta una serata negativa per la sua squadra, evidenziando come la sconfitta casalinga contro il Ravenna rappresenti un passo indietro nel cammino verso gli obiettivi prefissati. Dopo un pareggio accettato con serenità, questa sconfitta interna complica la situazione, e ora l'attenzione si sposta sulla prossima partita in trasferta a Campobasso, dove si spera di riscattarsi.

Stavolta non può che masticare amaro Cristian Bucchi. Se il pari col Ravenna era stato accettato, giustamente, di buon grado, questa sconfitta interna rischia di complicare il percorso verso la meta. "La squadra ha palesato anche qualche nervosismo di troppo, come testimonia anche l'espulsione a partita finita di De Col. Oggi è stata una giornata no: non abbiamo fatto una bella prestazione contro un avversario di spessore che avrebbe un'altra classifica senza le vicissitudini societarie e a cui va dato merito per aver fatto una grande prestazione. Non abbiamo dato la sensazione di essere lucidi con la palla e solidi quando non avevamo il possesso.

