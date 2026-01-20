A causa degli incidenti verificatisi domenica sull’autostrada A1, si valuta la possibilità di sospendere temporaneamente le trasferte per le squadre di Roma e Fiorentina. La gravità degli scontri ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e potrebbe portare a restrizioni fino alla fine della stagione. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore, considerando le misure più appropriate per garantire la sicurezza di tutti i coinvolti.

Possibile stretta immediata sulle trasferte dopo gli scontri avvenuti domenica sull’autostrada A1. I fatti, ritenuti di estrema gravità, hanno acceso l’allarme sicurezza e portato sul tavolo l’ipotesi di stop alle trasferte fino a fine stagione per i tifosi di Roma e Fiorentina. La decisione è attesa nelle prossime ore: oggi si riunisce l’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, chiamato a valutare i provvedimenti dopo quanto accaduto lungo l’asse autostradale. Sul tema è intervenuto il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, con parole nette: “ Quanto successo è molto grave. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Scontri sull’A1, ipotesi stop alle trasferte fino a fine stagione

Scontri in autostrada: trasferte vietate ai tifosi di Roma e Fiorentina sino a fine stagione?Domani si terranno riunioni al Viminale e all'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive per discutere della possibile sospensione delle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina, in seguito agli scontri avvenuti in autostrada.

Leggi anche: Scontri Genoa Inter, pugno duro in arrivo: stop di 3 settimane alle trasferte dei tifosi rossoblù!

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Scontri tra tifosi in autostrada: danni e disagi al traffico | VIDEO; Scontri tra tifosi sull'A1: ultras di Roma e Fiorentina scendono dalle auto e tirano fuori mazze e martelli. Disagi e danni in autostrada; Scontri sull’Autostrada: chiesto lo stop totale alle trasferte per i romanisti; La Groenlandia è il nuovo 'Far West' di Donald Trump, l'ipotesi dell'esperto scandinavista della Sapienza.

Scontri in A1 fra tifosi di Fiorentina e Roma: in 200 in autostrada con spranghe, danni alle auto - Scontri in autostrada tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita per Bologna Casalecchio tra ultras della Fiorentina e della Roma, in viaggio per raggiungere ... fanpage.it