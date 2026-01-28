Stop alle trasferte per Napoli e Lazio dopo gli scontri in A1 | decisione del Viminale

Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte di tifosi di Napoli e Lazio sulle autostrade. La misura arriva dopo gli scontri violenti avvenuti sull’A1 tra i gruppi di ultras delle due squadre. Il divieto resta in vigore fino alla fine della stagione, per cercare di evitare altri incidenti e garantire la sicurezza.

Dopo i gravi episodi di violenza avvenuti sull’autostrada A1 tra gruppi di ultras di Napoli e Lazio, il Ministero dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi delle due squadre fino al termine della stagione calcistica. La misura è stata comunicata dal Viminale come provvedimento necessario a tutela dell’ ordine pubblico e della sicurezza, alla luce degli scontri che hanno coinvolto le tifoserie organizzate e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli episodi lungo l’arteria autostradale hanno riacceso l’attenzione sul fenomeno della violenza legata al tifo calcistico e sulla gestione delle trasferte considerate a rischio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

