Milano-Cortina sipario sui Giochi | cerimonia all' Arena di Verona prima volta nella storia

Milano-Cortina ha portato i Giochi invernali 2026 alla conclusione, con una cerimonia speciale all'Arena di Verona. Questa prima volta nel suo genere si svolge in un teatro all'aperto, dove decine di atleti e ospiti assistono a un evento che celebra il successo delle competizioni. La scelta di Verona come sede simbolica rappresenta un momento unico nello svolgimento dei giochi. La serata prosegue con spettacoli e fuochi d’artificio, chiudendo ufficialmente l’edizione.

Si chiude oggi l'esperienza dei Giochi invernali 2026 di Milano-Cortina. A ospitare la cerimonia l'Arena di Verona, ribattezzata per l'occasione Verona Olympic Arena. È la prima volta nella storia che una Cerimonia Olimpica si svolge all'interno di un monumento storico patrimonio dell'Umanità Unesco. Il 6 marzo si terrà lì anche la cerimonia d’apertura delle imminenti Paralimpiadi. Durante l'evento, il passaggio del testimone alla Francia, Paese che ospiterà i Giochi invernali nel 2030. Lo spettacolo, intitolato "Beauty in Action", è realizzato dall'Agenzia Creativa Italiana Filmmaster. Si tratta di una coreografia di danza, musica e architettura su uno sfondo scenografico che s’ispira all’acqua, simbolo che lega le vette alpine e il mare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

