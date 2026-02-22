Milano-Cortina sipario sui Giochi | cerimonia all' Arena di Verona prima volta nella storia

Da liberoquotidiano.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano-Cortina ha portato i Giochi invernali 2026 alla conclusione, con una cerimonia speciale all'Arena di Verona. Questa prima volta nel suo genere si svolge in un teatro all'aperto, dove decine di atleti e ospiti assistono a un evento che celebra il successo delle competizioni. La scelta di Verona come sede simbolica rappresenta un momento unico nello svolgimento dei giochi. La serata prosegue con spettacoli e fuochi d’artificio, chiudendo ufficialmente l’edizione.
milano cortina sipario sui giochi cerimonia all arena di verona prima volta nella storia
© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, sipario sui Giochi: cerimonia all'Arena di Verona, prima volta nella storia

Si chiude oggi l'esperienza dei Giochi invernali 2026 di  Milano-Cortina. A ospitare la cerimonia  l'Arena di Verona, ribattezzata per l'occasione Verona Olympic Arena. È la prima volta nella storia che una Cerimonia Olimpica si svolge all'interno di un monumento storico patrimonio dell'Umanità Unesco. Il 6 marzo si terrà lì anche la cerimonia d’apertura delle imminenti Paralimpiadi. Durante l'evento, il passaggio del testimone alla Francia, Paese che ospiterà i Giochi invernali nel 2030. Lo spettacolo, intitolato "Beauty in Action", è realizzato dall'Agenzia Creativa Italiana Filmmaster. Si tratta di una coreografia di danza, musica e architettura su uno sfondo scenografico che s’ispira all’acqua, simbolo che lega le vette alpine e il mare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Cerimonia di chiusura a Verona è un omaggio alla lirica italiana. Prossimi Giochi in FranciaLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina si svolge a Verona, dove si celebra la musica italiana.

Olimpiadi Milano-Cortina, oggi alle 20 cerimonia di chiusura dei Giochi all'Arena di Verona: tra gli ospiti Roberto Bolle e Achille LauroLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina si svolge questa sera alle 20 all’Arena di Verona, con la partecipazione di Roberto Bolle e Achille Lauro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: All’Arena di Verona cerimonia di chiusura di Milano Cortina: la fine dei Giochi senza Donald Trump; Sipario su Milano-Cortina, ultime medaglie in palio; Milano-Cortina, cala il sipario sui Giochi. Meloni: Lustro per l’Italia nel mondo; Pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: il programma di oggi, giovedì 19 febbraio.

Milano Cortina, cala il sipario: Italia chiude Olimpiadi da recordCon la cerimonia di chiusura a Verona cala il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con il passaggio di consegne alla Francia, che sulle Alpi organizzerà i Giochi 2030. Per l'Italia ... adnkronos.com

Cala il sipario sui Giochi Olimpici di Milano-Cortina, Meloni Ci hanno regalato emozioni indimenticabiliLo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione della fine dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. italpress.com