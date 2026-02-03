Maestra presa a pugni dal padre di un' alunna in una scuola elementare di Piacenza aggredita per un modulo

In una scuola elementare di Piacenza, una maestra è stata aggredita dal padre di una sua alunna. L'uomo l’ha strattonata e colpita con dei pugni, tutto per un modulo scolastico. La donna è rimasta ferita, mentre la polizia sta cercando di chiarire i motivi dell’episodio.

La maestra di una scuola elementare di Piacenza è stata aggredita e presa a pugni dal padre di una sua alunna. A far scattare la violenza sarebbe stata la richiesta di compilare un modulo per prelevare la bambina dall’istituto prima dell’orario canonico. Salvatore Pizzo, coordinatore del sindacato Gilda Insegnanti di Parma e Piacenza, ha richiesto una “pena esemplare” per l’aggressore e ha annunciato: “Valuteremo la costituzione di parte civile nel processo”. L'aggressione alla maestra nella scuola elementare di Piacenza Cos'è successo dopo l'aggressione alla maestra a Piacenza La nota del sindacato sull'aggressione alla maestra a Piacenza L’aggressione alla maestra nella scuola elementare di Piacenza A riportare quanto accaduto nella scuola elementare di Piacenza in cui è stata aggredita la maestra è libertà. 🔗 Leggi su Virgilio.it

