Energia spiritualità ed emozione | Teatro Galli gremito per la serata dedicata alla Misatango di Martín Palmeri

Il Teatro Galli ha registrato il tutto esaurito durante la serata dedicata alla Misatango di Martín Palmeri, con un pubblico numeroso che ha assistito a un concerto caratterizzato da forte coinvolgimento emotivo. L’evento ha visto la partecipazione di un’orchestra e di un coro, che hanno eseguito l’opera in un’atmosfera di energia e spiritualità. La serata si è conclusa con il pubblico in piedi, applaudiando con entusiasmo.

Teatro Galli gremito e partecipazione totale per la serata dedicata alla Misatango di Martín Palmeri, un concerto che ha unito energia, spiritualità e grande coinvolgimento emotivo. Il concerto, realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini, ha visto protagonisti 420 coristi, riuniti in un imponente organico capace di coniugare potenza e precisione, restituendo con intensità ogni sfumatura della partitura. Accanto a loro, l’Orchestra Rimini Classica ha sostenuto l’esecuzione con eleganza e solidità, esaltando il dialogo continuo tra scrittura sacra e ritmo tanguero. Di grande rilievo l’apporto dei solisti: la voce intensa e raffinata... 🔗 Leggi su Riminitoday.it “Misatango” di Martín Palmeri, più di 430 coristi per un grande omaggio al tangoUn evento unico per dimensioni, qualità artistica e partecipazione corale promette di trasformare il Teatro Galli in uno straordinario spazio di... San Giovanni. Teatro Masaccio gremito per “La Patente – ‘u picciu”: emozione e ricordo nel nome di Giancarlo CauteruccioArezzo, 12 febbraio 2026 – Martedì 10 febbraio il Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ha registrato il tutto esaurito per “La Patente – ‘u... Contenuti e approfondimenti su Teatro Galli. Discussioni sull' argomento Misatango di Palmeri al Teatro Galli: 430 voci per uno spettacolo unico; Anche il coro Aerco alla Misatango di Palmeri al teatro Galli di Rimini. Rimini: al Galli la rinomata Misatango dell’argentino Martín PalmeriDomenica 1° marzo alle ore 18 il Teatro Galli ospiterà la Misatango (Misa a Buenos Aires) del compositore argentino Martín Palmeri, una delle opere corali ... chiamamicitta.it Al Teatro Galli si balla il Tango con MisatangoDomenica 1° marzo alle ore 18 il Teatro Galli ospiterà la Misatango (Misa a Buenos Aires) del compositore argentino Martín Palmeri, una delle opere corali contemporanee più eseguite al mondo, capace ... newsrimini.it “Note a margine” di Nicola Piovani al Teatro Galli - facebook.com facebook Dopo 25 anni, #FabioDeLuigi torna ad esibirsi in teatro con BIOL - In Carne ed Ossa Tour! 8 ottobre 2026 | Torino, Teatro Colosseo 11 ottobre 2026 | Varese, Teatro di Varese 14 ottobre 2026 | Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber 20 ottobre 2026 | Bol x.com