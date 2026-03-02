Energia spiritualità ed emozione | Teatro Galli gremito per la serata dedicata alla Misatango di Martín Palmeri

Il Teatro Galli ha registrato il tutto esaurito durante la serata dedicata alla Misatango di Martín Palmeri, con un pubblico numeroso che ha assistito a un concerto caratterizzato da forte coinvolgimento emotivo. L’evento ha visto la partecipazione di un’orchestra e di un coro, che hanno eseguito l’opera in un’atmosfera di energia e spiritualità. La serata si è conclusa con il pubblico in piedi, applaudiando con entusiasmo.

Teatro Galli gremito e partecipazione totale per la serata dedicata alla Misatango di Martín Palmeri, un concerto che ha unito energia, spiritualità e grande coinvolgimento emotivo. Il concerto, realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini, ha visto protagonisti 420 coristi, riuniti in un imponente organico capace di coniugare potenza e precisione, restituendo con intensità ogni sfumatura della partitura. Accanto a loro, l’Orchestra Rimini Classica ha sostenuto l’esecuzione con eleganza e solidità, esaltando il dialogo continuo tra scrittura sacra e ritmo tanguero. Di grande rilievo l’apporto dei solisti: la voce intensa e raffinata... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

