Appunti per una riforma dell’Ets

Oggi, il prezzo medio dell’energia elettrica in borsa è di 140,6 euro per megawattora, mentre venerdì scorso era di 107 euro. Questa variazione riflette un aumento nel valore dell’energia nel mercato. I dati sono stati resi noti in un aggiornamento ufficiale, fornendo un confronto tra le due giornate. Non sono stati comunicati altri dettagli relativi alle cause di questa variazione.

Bollette e riduzione della CO2. Si può salvare il bambino e buttare l’acqua sporca. Battaglie da combattere a Bruxelles e a Roma Decreto energia e guerra in Iran. Come ridurre la bolletta risparmiando Oggi l’energia elettrica si scambia in borsa a un prezzo medio di 140,6 euroMWh: venerdì erano 107 euro. Se un intervento appariva urgente allora, lo è ancora di più adesso che le bollette incorporano il costo del conflitto nel Golfo e dell’incertezza sul futuro. Sarebbe però un errore ridurre il ragionamento all’emergenza. Pur contenendo previsioni discutibili e difficilmente attuabili (Il Foglio, 19 febbraio), il decreto aveva il merito di porre un problema strutturale, ossia la sostenibilità economica dell’Emissions trading system (Ets). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

