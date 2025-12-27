Sangue | nuovo appuntamento con la donazione a San Vito dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI - L'Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi e Fratellanza popolare, organizza per domenica 28 dicembre una raccolta di sangue, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, presso municipio, via San Giovanni.

