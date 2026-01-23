Scatta al Kartodromo di Messina il Campionato Endurance 2026

Il Campionato Endurance 2026 prenderà il via al Kartodromo di Messina, organizzato dal Karting Club Messina sotto la guida di Duilio Petrullo. L'evento fa parte del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026 e rappresenta un’occasione per appassionati e concorrenti di confrontarsi in un contesto competitivo e regolamentato. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme sportive e di sicurezza, promuovendo la passione per il motorsport nella regione.

In programma sabato la prima prova stagionale organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo per la specialità a squadre. Sette gli appuntamenti in calendario Prenderà il via al Kartodromo di Messina il Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Sette prove in calendario con la specialità a squadre che metteranno in palio l’ambito titolo, vinto nella scorsa edizione dal team Gattopardo, mentre MRT Thunder e Racer Speed trionfarono, rispettivamente, in F2 e F3. Si partirà sabato con la 2H Endurance.🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: “Pista del Sole Dad&Son” vince la 4H Endurance al Kartodromo di Messina Leggi anche: Lo spettacolo della 4H Endurance di scena al Kartodromo di Messina Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Anagni, San Bartolomeo: cartelli sospetti. Scatta l’allerta per possibili bande organizzate; Fiuggi, Troppo vicino all'ex moglie, scatta il braccialetto: arrestato; Scuole sicure, trovato hashish nei pressi dell'alberghiero di Fiuggi; Pontecorvo, Noleggia una macchina ma non la restituisce: deferito. Kart, riparte il campionato Sprint. Otto appuntamenti di cui due interprovincialiOgni appuntamento Sprint, come quello odierno, prevede due gare da 36 giri ciascuna. Attesi oltre 40 piloti nelle tre categorie The post Kart, riparte il campionato Sprint. Otto appuntamenti di cui du ... msn.com Kart: doppietta di Pietro Grima nel primo atto del Campionato Sprint SWS 2026Pietro Grima centra la doppietta al Kartodromo di Messina, nel primo atto del Campionato Sprint SWS 2026. Il primo appuntamento ... 98zero.com TUTTI IN PISTA: IL KARTING MESSINESE RIPARTE! Domani al Kartodromo di Messina si accendono i motori per il Round 1 del Campionato Sprint SWS 2026! Oltre 40 piloti pronti a darsi battaglia tra F1, F2 e F3. Si riparte dal trionfo di Antonio Minutoli, facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.