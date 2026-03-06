A Roma si tiene la mostra personale “ISTANTI: dopo il passato, prima del futuro” di Antonio Ricciardi, un’esposizione che propone un percorso tra le sue opere. La mostra presenta dipinti che catturano momenti di transito tra passato e futuro, mettendo in evidenza il rapporto tra tempo e luce. L’evento si svolge in uno spazio dedicato all’arte visiva.

Roma si prepara ad accogliere una riflessione artistica che sfida la percezione del tempo e dello spazio. Presso lo spazio Porte Rosse, dal 27 al 29 marzo 2026, si terrà la personale di Antonio Ricciardi, intitolata ISTANTI: dopo il passato, prima del futuro. L'esposizione non è soltanto una vetrina di opere su tela, ma un invito a sostare in quel "non-luogo" temporale che definiamo presente. In un'epoca dominata dalla velocità e dalla costante proiezione verso il domani, Ricciardi ci chiede di compiere un gesto rivoluzionario: fermarsi. Attraverso una selezione di oli su tela di grandi dimensioni, l'artista cristallizza attimi di vita, suggerendo che la verità dell'esistenza non risiede nelle grandi narrazioni, ma nella brevità di un battito di ciglia.

Antonio Ricciardi: l'arte dell'istante a Roma

