Crans-Montana nel nuovo video l' istante dell' inizio dell' incendio dalla candela pirotecnica

Un video mostra chiaramente il momento in cui una candela pirotecnica ha innescato l'incendio a Crans-Montana. La registrazione cattura l’attimo preciso in cui si sprigiona il fuoco, preceduto da un’esplosione di scintille. Le immagini, sorprendenti e inquietanti, rivelano come un gesto apparentemente innocuo abbia scatenato una catena di eventi drammatici. La registrazione è stata diffusa poco dopo che le autorità hanno aperto un’indagine.

È spuntato un nuovo video che cattura i primi momenti dell’incendio che ha causato la tragedia di Crans-Montana. Nello specifico si tratta dei primi 18 secondi che hanno preceduto il dramma, in cui vediamo il momento esatto in cui una candela pirotecnica lambisce un pannello fonoassorbente dando origine alle fiamme. A brandire la candela, fissata su una bottiglia, è una ragazza che ad un certo punto alza il braccio destro e va a toccare il soffitto. Spunta il filmato dell'innesco al Le Constellation Le risposte del vigile del fuoco intervenuto a Crans Montana Lo sfogo della madre di Achille Baroli Spunta il filmato dell’innesco al Le Constellation È appena trascorsa la mezzanotte del 1° gennaio 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il video inedito di Crans Montana, l'incendio scoppia in 18 secondi: l'istante in cui la candela pirotecnica tocca i pannelli del soffittoUn video inedito mostra come l’incendio al Constellation di Crans Montana sia iniziato in appena 18 secondi, quando una candela pirotecnica ha toccato i pannelli del soffitto.

In un video l’inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiammeNella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è scoppiato un incendio in un bar.

