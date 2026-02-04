Tono Festival entra nel vivo un successo il concerto di apertura al Donizetti

Bergamo si risveglia sotto la pioggia e il freddo di febbraio, ma dentro il Teatro Donizetti è un’altra storia. Gli studenti del Politecnico delle Arti di Bergamo hanno dato il via alla terza edizione di Tono Festival con un concerto che ha portato sul palco energia e passione. L’evento, che unisce musica, arti e innovazione, sta già facendo parlare di sé tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Bergamo. Fuori dal Teatro Donizetti la pioggia ed il freddo di febbraio, sul palco l’esplosione della primavera con gli studenti del Politecnico della Arti di Bergamo che martedì 3 febbraio hanno eseguito il concerto inaugurale di Tono Festival, un evento che – giunto alla terza edizione – unisce musica, arti, ricerca e dialogo con il contemporaneo. L’inaugurazione si è svolta alla presenza delle istituzioni e dei vertici del Politecnico, sottolineando il valore culturale e simbolico di un progetto che rappresenta un’esperienza unica a livello nazionale, nata dalla fusione tra Accademia e Conservatorio, prima realtà italiana a realizzare questo modello.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Tono Festival Il festival "Anticorpi" entra nel vivo con il film Elisa di Leonardo Di Costanzo, in collaborazione con le Camere Penali di Rimini Al Festival Donizetti il ritorno di una «Caterina» incompresa Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Tono Festival Argomenti discussi: Debutta Frottole: il podcast del Fake News Festival per smontare tutte le bufale, anche quelle sull’oroscopo; Silvia Toffanin ospite a Sanremo? Parla Carlo Conti. Tono Festival entra nel vivo, un successo il concerto di apertura al Donizettigli studenti del Politecnico della Arti di Bergamo che martedì 3 febbraio hanno eseguito il concerto inaugurale di Tono Festival ... bergamonews.it A Bergamo esiste l’unico Politecnico che mette insieme Conservatorio e Accademia di Belle Arti. Da scoprire in occasione di TONO FestivalNato nel 2023 dalla fusione di due storiche istituzioni bergamasche, il Politecnico delle Arti organizza dal 3 al 15 febbraio 2026 TONO Festival. Una rassegna diffusa per scoprire i benefici dell’inco ... artribune.com INTERSCAPE Tono Festival 2026 al Politecnico delle Arti Bergamo - Conservatorio "G. Donizetti" ...molti dei nostri allievi e docenti saranno presenti in questa nuova sessione. Programma on line al link: https://interscape.it/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.