Restituito alla pubblica fruizione l’archivio degli Ex Spedali Riuniti di Sansepolcro

L’archivio degli Ex Spedali Riuniti di Sansepolcro torna accessibile al pubblico dopo un intervento di recupero e riorganizzazione. Il Comune di Sansepolcro ha collaborato con l’Azienda Usl Toscana sud est e la Soprintendenza archivistica e bibliografica per ripristinare le documentazioni storiche, che ora includono anche fotografie d’epoca e registri originali. La riapertura segna la fine di mesi di lavoro per preservare un patrimonio che racconta la storia della città e delle sue istituzioni sanitarie.

La documentazione storica relativa agli Ex Spedali Riuniti di Sansepolcro era stata rintracciata nell'ambito del censimento del patrimonio archivistico condotto dall'Azienda in collaborazione con Direzione Sanità e Welfare e negli anni 2019-2021. È stato però durante le operazioni preliminari per gli scarti dell'archivio del distretto socio-sanitario a Sansepolcro che l'importanza della documentazione è stata pienamente riconosciuta e ha portato il Direttore della Zona Distretto Giampiero Luatti ad attivarsi immediatamente per trovare uno spazio idoneo a ospitare il materiale, trovando subito nel Comune di Sansepolcro grande disponibilità sia da parte dell'Amministrazione che del personale della Biblioteca Comunale "Dionisio Roberti".