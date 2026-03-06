Anteprima SmackDown del 6 marzo 2026 | match e sorprese in arrivo

Questa notte, al Moda Center di Portland, si svolge l’anteprima di SmackDown del 6 marzo 2026. La serata presenta diversi incontri di alto livello e alcune sorprese, con protagonisti wrestler di spicco e match che promettono momenti di suspense. La card si concentra su scontri fondamentali per l’andamento delle prossime settimane e coinvolge numerosi atleti del roster.

Questa notte SmackDown prende vita al Moda Center di Portland, offrendo una serata caratterizzata da incontri di alto livello e da una card orientata a definire i prossimi scenari della federazione. Campioni in carica e sfidanti determinati accelerano la corsa verso eventi chiave, con appuntamenti che promettono ritmo, azione e colpi di scena sul ring. Il prossimo grande PLE della WWE si svolgerà in due notti, sabato 18 e domenica 19 aprile, all'interno del bellissimo Allegiant Stadium della città di Las Vegas.