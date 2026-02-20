Anteprima SmackDown 20 febbraio 2026 | match e sorprese in arrivo

Questa notte, la WWE organizza un episodio di SmackDown all’Amerant Bank Arena di Fort Lauderdale, con match importanti per le qualifiche all’Elimination Chamber. Durante lo spettacolo, i lottatori si sfideranno in incontri che potrebbero cambiare le carte in tavola. Sono attese anche sorprese e colpi di scena che terranno i fan con il fiato sospeso. L’evento attirerà molti appassionati pronti a scoprire chi avanzerà nella corsa al titolo.

Questa notte la WWE propone un episodio di SmackDown all’Amerant Bank Arena di Fort Lauderdale, offrendo una serata mirata a qualifiche decisive per l’Elimination Chamber e a duelli che mantengono alta l’attenzione del pubblico. l’azione si sviluppa attorno a protagonisti pronti a misurarsi in incontri chiave, con una cornice di suspense che accompagna lo svolgimento della serata. La puntata si svolge all’Amerant Bank Arena di Fort Lauderdale, in Florida, con una programmazione che mette al centro le qualifiche per l’Elimination Chamber e i confronti tra atleti in programma per la serata. Il prossimo grande evento della WWE è Elimination Chamber, previsto per la notte di sabato 28 e domenica 29 febbraio nello United Center di Chicago.🔗 Leggi su Mondosport24.com

