Anteprima SmackDown 20 febbraio 2026 | match e sorprese in arrivo
Questa notte, la WWE organizza un episodio di SmackDown all’Amerant Bank Arena di Fort Lauderdale, con match importanti per le qualifiche all’Elimination Chamber. Durante lo spettacolo, i lottatori si sfideranno in incontri che potrebbero cambiare le carte in tavola. Sono attese anche sorprese e colpi di scena che terranno i fan con il fiato sospeso. L’evento attirerà molti appassionati pronti a scoprire chi avanzerà nella corsa al titolo.
Questa notte la WWE propone un episodio di SmackDown all’Amerant Bank Arena di Fort Lauderdale, offrendo una serata mirata a qualifiche decisive per l’Elimination Chamber e a duelli che mantengono alta l’attenzione del pubblico. l’azione si sviluppa attorno a protagonisti pronti a misurarsi in incontri chiave, con una cornice di suspense che accompagna lo svolgimento della serata. La puntata si svolge all’Amerant Bank Arena di Fort Lauderdale, in Florida, con una programmazione che mette al centro le qualifiche per l’Elimination Chamber e i confronti tra atleti in programma per la serata. Il prossimo grande evento della WWE è Elimination Chamber, previsto per la notte di sabato 28 e domenica 29 febbraio nello United Center di Chicago.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Leggi anche: Anteprima SmackDown del 6 febbraio 2026: match e sorprese in arrivo
Leggi anche: Anteprima Dynamite 18 febbraio 2026: match card e sorprese in arrivo
FULL SEGMENT: Trick Williams steps up to Randy Orton: SmackDown, Jan. 9, 2026
Argomenti discussi: SmackDown 20-02-2026 – Anteprima; SmackDown 13-02-2026 – Anteprima; RAW 16-02-2026 – Anteprima; NXT 17-02-2026 – Anteprima.
Vino, Anteprime di Toscana dal 13 al 20 febbraio 2026Anteprime di Toscana, la settimana di presentazione dei vini toscani, si terrà dal 13 al 20 febbraio 2026. Lo rende noto la Regione. Prima data il 13 febbraio da Firenze con PrimAnteprima con oltre ... ansa.it
Il Maestro a Torino scherza sulla città: "Qui avete troppa cioccolata, troppo buona. Ma anche troppe scritte sui muri. Il Regio E' gestito molto bene". La figlia Chiara, regista: "Felice del sold out dell'Anteprima Giovani" - facebook.com facebook