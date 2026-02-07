Anteprima SmackDown del 6 febbraio 2026 | match e sorprese in arrivo

Questa sera a Charlotte va in scena un’altra puntata di SmackDown. La WWE ha annunciato diversi match importanti e alcune sorprese che i fan aspettano da tempo. L’evento si svolge all'Spectrum Center e promette emozioni forti, con incontri che potrebbero cambiare le sorti di alcuni wrestler. I tifosi sono già in attesa di scoprire cosa succederà sul ring.

Tra poche ore la WWE propone una nuova puntata di SmackDown all'Spectrum Center di Charlotte, offrendo una serata dinamica piena di incontri decisivi e di segnali importanti in vista dei prossimi appuntamenti del calendario. L'evento mette in luce qualificazioni, fa leva sulle rivalità in corso e propone una serie di confronti che potrebbero ridefinire le dinamiche della stagione. La serata propone una combinazione di match di alto profilo e sfide di qualificazione. Di seguito gli incontri confermati: La presenza di Liv Morgan è confermata in serata, arrivando dopo la vittoria nella Women's Royal Rumble.

