Referendum sulla giustizia anche in Valle Vitulanese costituito il Comitato della Società civile per il NO

È stato costituito in Valle Vitulanese il Comitato della Società civile per il NO, in vista del referendum sulla giustizia. Il comitato ha diffuso una nota stampa ufficiale e si prepara a sostenere la posizione contraria alla riforma costituzionale. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale e riguarda l’organizzazione locale che si oppone alle modifiche in discussione.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale” della Valle Vitulanese. Durante l’incontro sono state rimarcate le ragioni del NO al referendum sulla giustizia e pianificate le prime iniziative che saranno svolte nei comuni della valle. Parlare con i cittadini aiuterà, come in passato, a fermare il tentativo in corso di stravolgimento della nostra Costituzione e a salvaguardarla. Anche stavolta i cittadini sono chiamati a difendere la democrazia. A difenderla anche da chi ha sempre vissuto la Costituzione della Repubblica Italiana come un corpo estraneo! Da chi è... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Referendum sulla giustizia, anche in Valle Vitulanese costituito il Comitato della Società civile per il NO Referendum giustizia, costituito il comitato provinciale della società civile per il noSi è costituito a Messina il Comitato provinciale per il No nel referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, che riunisce cittadine e... Referendum 22-23 marzo, si è costituito il comitato "Società civile per il No” della provincia di ChietiEletta come coordinatrice provinciale del comitato la ventiduenne Rosa Pia de Martino; le adesioni al comitato rimangono aperte, per contatti si può... Referendum sulla giustizia, 500 mila firme per il No: cosa cambia Contenuti utili per approfondire Valle Vitulanese. Referendum Giustizia 2026, Valditara: Garantire par condicio anche nelle scuoleLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia 2026, Valditara: 'Garantire par condicio anche nelle scuole' ... tg24.sky.it Referendum sulla giustizia, il Comune di Gavirate invita i neodiciottenni al voto consapevoleIl 4 marzo in Sala Consiliare confronto pubblico con Fabio Pizzul e l’avvocato Guido Camera, moderati dall'ex giornalista Rai Enrico Castelli. In primo piano i ragazzi al debutto alle urne in un refer ... varesenews.it