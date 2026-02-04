Questa mattina ad Agropoli è nato ufficialmente il Comitato Cittadini per il Sì al referendum sulla giustizia. Un gruppo di cittadini si è riunito per sostenere la riforma, con l’obiettivo di portare avanti la campagna nei prossimi mesi. La costituzione del comitato arriva in un momento di dibattito acceso sul tema, e i promotori promettono di impegnarsi per spiegare i cambiamenti proposti attraverso incontri e iniziative pubbliche.

**Agropoli, il Comitato per il Sì al referendum costituzionale sulla giustizia è ufficialmente costituito** Mercoledì 4 febbraio 2026, a Agropoli, è ufficialmente costituito il Comitato Cittadini per il Sì al Referendum Costituzionale sulla Giustizia. È un passo importante nella campagna di promozione della riforma, prevista per gli anni scorsi, che andrà a toccare il cuore delle istituzioni e della pratica del sistema giudiziario. L’iniziativa è nata su richiesta di Forza Italia, in un’area geografica con un forte clima politico e sociale, dove l’attenzione al tema della riforma della magistratura è crescente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agropoli: comitato per il sì al referendum costituzionale sulla giustizia è costituito

Ad Ancona nasce il Comitato regionale per il “no” al referendum sulla riforma della Giustizia.

Il 7 gennaio 2026, presso la Camera del lavoro di Genova, è stato costituito il Comitato genovese della ‘Società civile per il no al Referendum costituzionale’.

A Larino la prima del Comitato per il NO al Referendum costituzionale sulla Giustizia - 18/01/2026

