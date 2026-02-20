Conoscere i 200 Farfalla per vincerli | Anita Gastaldi a SWIMZONE

Anita Gastaldi, nuotatrice italiana nata nel 2003, ha ottenuto un risultato importante vincendo il bronzo nei 200 farfalla a una competizione internazionale. La sua medaglia arriva dopo mesi di allenamenti intensi e rappresenta un passo avanti nella sua carriera. La giovane atleta ha dimostrato di saper affrontare la pressione e di migliorarsi costantemente. La sua performance ha attirato l’attenzione di allenatori e appassionati di nuoto. La gara si è disputata lo scorso dicembre.

Anita Gastaldi, atleta della nazionale nata nel 2003, sta vivendo un periodo di grande forma. Lo scorso dicembre ha conquistato la sua prima medaglia internazionale con il bronzo nei 200 farfalla, impreziosito dal nuovo record italiano. La torinese, atleta ibrida con un programma sempre ricco di gare tra misti, farfalla e dorso, racconta il nuovo e inaspettato feeling con il delfino e i suoi programmi per il futuro. Conducono: Alessia Polieri e Sofia Altavilla Nel video potrai scoprire: Il bronzo internazionale nei 200 farfalla e il record italiana Il nuovo feeling con il delfino e l'evoluzione tecnica Il periodo di stallo trasformato in esperienza utile Lo sguardo ai Mondiali di Singapore 2025 Un programma gare sempre più ricco tra misti, farfalla e dorso Gli obiettivi e il focus sul futuro