Andrea Sempio ripercorre la mattina in cui è morta Chiara Poggi | Tornato da Vigevano sono andato a casa di mia nonna

Andrea Sempio ricorda la mattina in cui Chiara Poggi è stata trovata morta, spiegando di essere tornato da Vigevano dopo aver scoperto che la libreria era chiusa e di aver fatto un breve giro in piazza prima di tornare a Garlasco, presso la casa di sua nonna.

Garlasco (Pavia), 6 marzo 2026 – "Io quella mattina mi sono svegliato, sono andato a Vigevano per andare in una libreria, l'ho trovata chiusa, ho fatto un rapido giro della piazza e sono tornato a Garlasco, da mia nonna. Sono stato lì una mezz'oretta, dopo ho ricevuto una chiamata di mia madre che mi richiamava a casa per mangiare. Quando hanno sentito mia nonna, lei ha ripetuto questa cosa e ha ripetuto più volte che lei mi aveva chiesto di restare a pranzo, ma io non volevo restare. Cioè, lei diceva: 'Ma io l'ho invitato a restare, ma lui non sta mai a mangiare da me'. (.) Quella cosa mi è rimasta in mente". Alberto Stasi all'esterno del tribunale di Pavia per l'incidente probatorio nell'inchiesta su Andrea Sempio, Pavia (Garlasco), 18 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

