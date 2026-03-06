Andrea Sempio ripercorre la mattina in cui è morta Chiara Poggi | Tornato da Vigevano sono andato a casa di mia nonna

Da ilgiorno.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sempio ricorda la mattina in cui Chiara Poggi è stata trovata morta, spiegando di essere tornato da Vigevano dopo aver scoperto che la libreria era chiusa e di aver fatto un breve giro in piazza prima di tornare a Garlasco, presso la casa di sua nonna.

Garlasco (Pavia), 6 marzo 2026 –  "Io quella mattina mi sono svegliato, sono andato a Vigevano per andare in una libreria, l'ho trovata chiusa, ho fatto un rapido giro della piazza e sono tornato a Garlasco, da mia nonna. Sono stato lì una mezz'oretta, dopo ho ricevuto una chiamata di mia madre che mi richiamava a casa per mangiare. Quando hanno sentito mia nonna, lei ha ripetuto questa cosa e ha ripetuto più volte che lei mi aveva chiesto di restare a pranzo, ma io non volevo restare. Cioè, lei diceva: 'Ma io l'ho invitato a restare, ma lui non sta mai a mangiare da me'. (.) Quella cosa mi è rimasta in mente".  Alberto Stasi all'esterno del tribunale di Pavia per l'incidente probatorio nell'inchiesta su Andrea Sempio, Pavia (Garlasco), 18 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

andrea sempio ripercorre la mattina in cui 232 morta chiara poggi tornato da vigevano sono andato a casa di mia nonna
© Ilgiorno.it - Andrea Sempio ripercorre la mattina in cui è morta Chiara Poggi: “Tornato da Vigevano sono andato a casa di mia nonna”

“L’ho vista quella mattina”. Garlasco, la rivelazione sul giorno in cui Chiara Poggi è mortaIl caso Garlasco continua a tornare ciclicamente al centro dell’attenzione, spinto da nuove ricostruzioni televisive e da particolari rimasti a lungo...

“L”ho vista quella mattina”. Garlasco, rivelazione sul giorno in cui Chiara Poggi è mortaIl caso Garlasco continua a tornare ciclicamente al centro del dibattito pubblico, alimentato da nuovi approfondimenti televisivi e da dettagli...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Andrea Sempio.

Discussioni sull' argomento L’Impronta, la nuova indagine sul caso Garlasco nel libro di Giancarla Rondinelli; L’Impronta, Giancarla Rondinelli racconta il caso Garlasco e la frattura nel rapporto tra cittadini e giustizia.

Andrea Sempio e la telefonata di 33 secondi la mattina dell'omicidio: «Erano solo squilli tra amici. Droga? Mai provata»Il delitto di Garlasco continua a far discutere dopo le recenti ipotesi su uno slittamento dell'orario della morte di Chiara Poggi. Al centro ... msn.com

Caso Garlasco, Sempio denuncia il processo mediatico e racconta la pressione costante dei socialDelitto di Garlasco, Sempio denuncia le indagini parallele sui social Nel riacceso dibattito sul delitto di Garlasco, l’indagato Andrea Sempio denun ... assodigitale.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.