Andrea Maggi la petizione per imporre l' uso delle cuffie sui treni | Il silenzio è un lusso che possiamo regalarci con un piccolo sforzo

Una petizione sta chiedendo di rendere obbligatorio l’uso delle cuffie sui treni, con l’obiettivo di ridurre i rumori molesti durante i viaggi. La proposta invita i passeggeri a usare le cuffie per ascoltare musica o contenuti audio, al fine di mantenere un ambiente più tranquillo. La richiesta si basa sull’idea che il silenzio in treno rappresenti un piccolo lusso accessibile a tutti.

«Chiediamo alle aziende ferroviarie di adottare una politica di silenzio sui treni, sulla scia di altre misure che migliorano il comfort dei passeggeri», propone il docente pordenonese «Immaginate un viaggio in treno in un silenzio quasi irreale, senza suoni fastidiosi di video, giochi o conversazioni telefoniche. Questo sogno può diventare realtà attraverso una semplice misura: obbligare all'uso delle cuffie su tutti i dispositivi elettronici utilizzati a bordo dei treni». Andrea Maggi è il promotore di una petizione su Change.org che dal titolo «Imporre l'uso delle cuffie sui treni». «Attualmente, salire su un vagone ferroviario significa spesso entrare in un ambiente caotico, dove parlare al telefono ad alta voce o guardare un video a volume elevato sono diventate azioni comuni e non rispettose degli altri viaggiatori. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Campobasso senza treni da sei anni, M5s e Pd lanciano una petizione: “Non possiamo aspettare fino al 2028”Il Molise si prepara a sbarcare a Sanremo con uno spazio promozionale nel cuore del Festival, per attirare visitatori e rilanciare l’immagine...

Perugia, la denuncia della Lega: "Atti intimidatori reiterati, tentano di imporre il silenzio con l'odio"“La sede della Lega di Perugia, in via Fonti Coperte, è stata nuovamente presa di mira da vandali, che nelle scorse ore hanno imbrattato le vetrate...