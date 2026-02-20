Campobasso senza treni da sei anni M5s e Pd lanciano una petizione | Non possiamo aspettare fino al 2028

A Campobasso, i treni non circolano da sei anni a causa di problemi infrastrutturali. Per chiedere interventi immediati, il Movimento 5 Stelle e il Pd hanno avviato una petizione, sottolineando l’urgenza di riattivare il servizio prima del 2028. La mancanza di collegamenti ferroviari colpisce pendolari e aziende locali, creando disagi quotidiani. Nel frattempo, la regione si prepara a partecipare al Festival di Sanremo con uno spazio dedicato, cercando di attirare visitatori e rilanciare il turismo. La petizione ha già raccolto molte firme.

Il Molise si prepara a sbarcare a Sanremo con uno spazio promozionale nel cuore del Festival, per attirare visitatori e rilanciare l’immagine turistica della regione. Però c’è un problema: i turisti non sanno che nel capoluogo di Regione non passano i treni. Pochi giorni fa è stata organizzata una mobilitazione permanente ed è stata lanciata una petizione per chiedere la riapertura della stazione di Campobasso e il ripristino del servizio ferroviario, fermato sei anni fa per consentire i lavori di ammodernamento ed elettrificazione. Nel 2019, infatti, era stato firmato un accordo di programma tra Comune, Rete ferroviaria italiana e Regione per il rifacimento della stazione e l’eliminazione dei passaggi a livello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Campobasso senza treni da sei anni, M5s e Pd lanciano una petizione: “Non possiamo aspettare fino al 2028” Leggi anche: “Non possiamo più aspettare”: piscine e autobus senza norme, il grido delle famiglie con figli autistici e disabili Leggi anche: Ddl stupri, sì al testo Bongiorno (senza la parola "consenso"): pene fino a 13 anni. «Chi critica non lo ha letto». Il Pd: «Inaccettabile» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Campobasso senza treni, scandalo istituzionale: al via una petizione online; Campobasso senza treni, mille firme in 24 ore per la riapertura della stazione; Petizione contro lo stop dei treni a Campobasso: Non possiamo aspettare fino al 2028; Campobasso senza treni ancora per molto. Campobasso senza treni da sette anni e fino al 2028, il Pd e il M5s lanciano la mobilitazioneCAMPOBASSO - Trasporto ferroviario, da sette anni dalla chiusura della stazione ferroviaria per i lavori di elettrificazione della tratta ... molisenetwork.net Campobasso senza treni da sei anni, l'odissea dei lavori sui binariL’ultimo treno è passato nel 2020, praticamente un’era fa. La stazione di Campobasso, il capoluogo del Molise, da allora è interdetta al traffico ferroviario a causa degli interventi di ammodernamento ... avvenire.it : . Campobasso senza treni, in soli cinque giorni sono state raccolte oltre 2.500 firme per la petizione popolare lanciata da Pd e 5 Stelle, che chiede la riapertura entro il - facebook.com facebook