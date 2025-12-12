Perugia la denuncia della Lega | Atti intimidatori reiterati tentano di imporre il silenzio con l' odio
La Lega di Perugia denuncia ripetuti atti intimidatori e vandalismi contro la propria sede, situata in via Fonti Coperte. Recenti episodi vedono i locali imbrattati con vernice rossa e nera, segnando un tentativo di imporre il silenzio attraverso l'odio e la violenza. Un clima di tensione che suscita preoccupazione nella comunità locale.
“La sede della Lega di Perugia, in via Fonti Coperte, è stata nuovamente presa di mira da vandali, che nelle scorse ore hanno imbrattato le vetrate con vernice rossa e nera". A denunciare l'accaduto è il segretario regionale, Riccardo Augusto Marchetti, e il commissario di Perugia, Lorenzo. Perugiatoday.it
