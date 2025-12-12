Perugia la denuncia della Lega | Atti intimidatori reiterati tentano di imporre il silenzio con l' odio

La Lega di Perugia denuncia ripetuti atti intimidatori e vandalismi contro la propria sede, situata in via Fonti Coperte. Recenti episodi vedono i locali imbrattati con vernice rossa e nera, segnando un tentativo di imporre il silenzio attraverso l'odio e la violenza. Un clima di tensione che suscita preoccupazione nella comunità locale.

“La sede della Lega di Perugia, in via Fonti Coperte, è stata nuovamente presa di mira da vandali, che nelle scorse ore hanno imbrattato le vetrate con vernice rossa e nera". A denunciare l'accaduto è il segretario regionale, Riccardo Augusto Marchetti, e il commissario di Perugia, Lorenzo. Perugiatoday.it Almastri, ancora aperto a Perugia fascicolo denuncia legale - E' tutt'ora aperto alla Procura di Perugia un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati scaturito dalla vicenda Almasri. ansa.it Lega, a Perugia zona rossa efficace, si va avanti - "Si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sulla zona rossa di Perugia. ansa.it #Perugia: #casa #persa all’ #asta per un #debito di 10 mila euro. #Coppia #denuncia: « #Anomalie e #riciclaggio» umbriaon.it/perugia-casa-p… #Umbria #indagine #AsteGiudiziarie X.com #Molestie a Ingegneria, #Ateneo rafforza #sicurezza #studenti #città #comunità #denuncia #Fragilità #ingegneria #perugia #protocolli #Rettorato #solidarietà #Supporto #Università - facebook.com Facebook

Assolto ex prelato Wilson da accuse di copertura di un prete pedofilo

Video Assolto ex prelato Wilson da accuse di copertura di un prete pedofilo Video Assolto ex prelato Wilson da accuse di copertura di un prete pedofilo