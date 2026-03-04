Schillaci | Vogliamo modernizzare Ssn la nostra più grande infrastruttura pubblica

Il ministro della salute afferma che il Servizio sanitario nazionale rappresenta un grande patrimonio per il paese e intende avviare un processo di modernizzazione. Durante un intervento, ha sottolineato l'importanza di investire nell'infrastruttura pubblica più vasta, con l’obiettivo di migliorare i servizi e l’efficienza del sistema sanitario. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussione politica e strategica sulla salute pubblica.

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - "Il Servizio sanitario nazionale è un orgoglio" per il nostro Paese. "Non è e non può essere considerato meramente una voce di spesa. Rappresenta la più grande infrastruttura pubblica che oggi vogliamo modernizzare per renderla più capace di rispondere ai nuovi bisogni di salute e per venire incontro soprattutto alle persone più fragili, più deboli e agli indigenti, come ci ricorda l'articolo 32 della nostra Costituzione". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, collegandosi in videoconferenza all'ottava edizione di 'Investing for Life Health Summit', oggi a Roma. Durante il convegno, organizzato da Msd Italia, sono stati presentati i risultati dell'indagine 'Priorità e aspettative degli italiani per un nuovo Ssn'.