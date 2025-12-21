santa sofia ok al bilancio ma senza la minoranza

L’amministrazione comunale di Santa Sofia ha approvato il bilancio di previsione 2026-28, con l’assenza dei quattro consiglieri di minoranza, che hanno dichiarato si trattasse di un atto di protesta contro una gestione percepita come poco dialogante. La decisione sottolinea le tensioni tra le parti e il clima di confronto in città. La situazione resta sotto osservazione per eventuali sviluppi futuri.

L’amministrazione comunale di Santa Sofia ha approvato il bilancio di previsione 2026-28. Assenti per scelta i 4 consiglieri della minoranza, "atto di protesta – hanno spiegato – contro un esecutivo che ha sistematicamente scelto la via del non ascolto. Lamentiamo la totale assenza di confronto politico, indifferenza per ogni istanza e superbia istituzionale". Il bilancio prevede entrate e spese pari a quasi 12 milioni di euro. "Obiettivi principali del triennio sono sostanzialmente tre: il mantenimento del livello raggiunto sui servizi; proseguimento e conclusione del cantieri Pnrr; la ricostruzione della viabilità – ha precisato l’assessore al bilancio Matteo Zanchini – e la progettazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie: penso alla riqualificazione della Pergola, alla riorganizzazione di spazi e arredo urbano in piazza Matteotti, al progetto di rigenerazione urbana di Mortano, alla riqualificazioni di Spinello e dell’ex scuola di Corniolo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

