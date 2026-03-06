Durante la promozione del suo libro autobiografico, Christina Applegate ha condiviso un episodio poco noto legato alla produzione di Anchorman. Ha spiegato che Will Ferrell e Adam McKay le hanno offerto assistenza economica, aiutandola con i loro stipendi. La attrice ha parlato di questa vicenda come di un gesto importante durante il periodo di lavorazione del film.

Durante la promozione del suo libro autobiografico, Christina Applegate ha raccontato un episodio poco noto legato alla produzione di Anchorman. Durante la promozione del suo memoir, Christina Applegate ha raccontato un episodio sorprendente dal set di Anchorman. L'attrice ha rivelato che l'offerta iniziale dello studio era molto più bassa rispetto ai colleghi, finché non sono intervenuti Will Ferrell e Adam McKay. Quando oggi si parla di Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy, il pensiero corre subito alle gag assurde, ai dialoghi improvvisati e al carisma surreale di Will Ferrell nei panni dell'eccentrico anchorman Ron Burgundy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Anchorman, Christina Applegate: “Will Ferrell e Adam McKay mi aiutarono coi loro stipendi"

Christina Applegate rivela le conseguenze della sclerosi multipla: "Passo quasi tutto il mio tempo a letto"L'attrice, che ha parlato della sua esperienza in un'autobiografia, ha spiegato in che modo trascorre le sue giornate affrontando molti ostacoli...

Christina Applegate racconta nel suo memoir di quando, nel 1989, mollò Brad Pitt agli Mtv Vma per una rockstar. E lui non la prese affatto beneEsiste una categoria rarissima di esseri umani: quelli che hanno avuto il coraggio di mollare Brad Pitt.

Christina Applegate ha ricordato quanto avvenuto agli MTV Video Music Awards del 1989: lei aveva chiesto a #BradPitt di accompagnarla, ma all'epoca non era ancora "IL" Brad Pitt e perciò lei non si fece molti scrupoli a mollarlo per Sebastian Bach, cantante - facebook.com facebook

Christina Applegate rivela le conseguenze della sclerosi multipla: "Passo quasi tutto il mio tempo a letto" x.com