Dal 20 febbraio, un decreto firmato dal sottosegretario all’Innovazione introduce le deleghe digitali nell’It-wallet. Questa novità consentirà di delegare familiari o conoscenti per il ritiro di documenti in modo più digitale. La misura mira a semplificare le procedure di delega, rendendo più immediata la gestione delle richieste tramite strumenti elettronici. Le modalità di attuazione e i tempi di disponibilità saranno comunicati successivamente.

Delegare familiari o conoscenti per ritirare documenti sarà più digitale. È una novità contenuta in un decreto firmato il 20 febbraio dal sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti con il ministero della Giustizia. Andrà ad attuare l’articolo 64-ter del Cad, il Codice dell’amministrazione digitale, e va a regolare la Piattaforma di gestione deleghe, che sarà gestita e sviluppata da Ipzs e PagoPa. I servizi saranno rilasciati progressivamente a partire dal 15 ottobre 2026. Da quel momento, le deleghe digitali (non quelle professionali e i mandati a intermediari) diventeranno operative e utilizzabili all’interno del portafoglio digitale. E, quindi, sarà possibile consentire a ogni cittadino di autorizzare un altro soggetto ad accedere ai servizi online della Pa al posto suo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Anche le deleghe digitali nell’It-wallet: ecco come funzioneranno e quando saranno disponibili

