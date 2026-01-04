Case di comunità fissate le linee di indirizzo | ecco come funzioneranno e quante saranno in provincia
Sono state definite le linee guida regionali per il funzionamento delle Case di Comunità in provincia di Latina, approvate dal presidente Francesco Rocca e firmate dalla sindaca Matilde Celentano. Queste strutture rappresentano un elemento chiave nel sistema sanitario locale, con il fine di migliorare l’assistenza territoriale. La pianificazione prevede un numero specifico di Case di Comunità, che saranno operative secondo le nuove direttive.
Anche la sindaca di Latina Matilde Celentano ha firmato il documento che ha fissato le linee di indirizzo regionali per il funzionamento delle Case della comunità, approvato dal presidente Francesco Rocca il 18 dicembre. Lo spiega la stessa prima cittadina: “Sono stata designata in rappresentanza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
