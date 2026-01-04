Case di comunità fissate le linee di indirizzo | ecco come funzioneranno e quante saranno in provincia

Sono state definite le linee guida regionali per il funzionamento delle Case di Comunità in provincia di Latina, approvate dal presidente Francesco Rocca e firmate dalla sindaca Matilde Celentano. Queste strutture rappresentano un elemento chiave nel sistema sanitario locale, con il fine di migliorare l’assistenza territoriale. La pianificazione prevede un numero specifico di Case di Comunità, che saranno operative secondo le nuove direttive.

