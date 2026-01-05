Carte svuotate senza toccarle | la truffa dei wallet digitali che spaventa le banche ecco come difenderti

Negli ultimi tempi, le truffe ai danni dei wallet digitali come Apple Pay e Google Pay sono diventate più frequenti e complesse. Questi attacchi mettono in discussione la sicurezza dei servizi bancari online e richiedono attenzione e misure di tutela adeguate. In questo articolo, analizzeremo come riconoscere le truffe, proteggere i propri dati e difendersi efficacemente da queste minacce crescenti.

Il settore bancario britannico sta affrontando un’ondata crescente di truffe digitali particolarmente sofisticate che sfruttano le vulnerabilità dei portafogli elettronici come Apple Pay e Google Pay. Le istituzioni finanziarie segnalano un aumento esponenziale dei tentativi di frode attraverso una tecnica che combina ingegneria sociale e tecnologia mobile, trasformando strumenti pensati per la comodità degli utenti in vettori di attacco capaci di svuotare conti correnti in pochi minuti. Un fenomeno che si sta diffondendo anche in Italia, dove i carabinieri hanno recentemente fermato una donna con strumenti sospetti per il cosiddetto pickpocketing 2. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Carte svuotate senza toccarle: la truffa dei wallet digitali che spaventa le banche, ecco come difenderti Leggi anche: Euro digitale: ecco quanto ci costerà la rivoluzione che cambia tutto (e spaventa le banche) Leggi anche: La truffa del codice WhatsApp è tornata: ti fregano fingendosi amici, ecco come difenderti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Carte svuotate senza toccarle: la truffa dei wallet digitali che spaventa le banche, ecco come difenderti - Il settore bancario britannico sta affrontando un’ondata crescente di truffe digitali particolarmente sofisticate che sfruttano le vulnerabilità dei portafogli elettronici come Apple Pay e Google Pay. msn.com

Carte rubate senza toccarle, la nuova frode dei wallet digitali - Il settore bancario britannico sta affrontando un'ondata crescente di truffe digitali che sfruttano le vulnerabilità di Apple Pay e Google Pay. msn.com

Falsi concorsi a premi stanno inondando i social promettendo smartphone e viaggi gratuiti in cambio di piccoli pagamenti o dati personali. Spesso usano video creati con l'intelligenza artificiale per sembrare credibili. In realtà, l'obiettivo è svuotare le carte di cr - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.