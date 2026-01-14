Raccolta di firme e assemblea pubblica | No all’aeroporto commerciale

Lo avevano promesso gli attivisti del Comitato " Difesa Parco Nord - No Aeroporto Commerciale" al presidio dello scorso 23 novembre davanti all’aeroporto di Bresso: "promuoveremo una raccolta firme, online e cartacea e organizzeremo un’assemblea pubblica in città per dire “no” all’ipotesi di trasformare lo scalo cittadino in un aeroporto commerciale ". Ebbene, la petizione digitale è iniziata poco prima di Natale e ha già superato le 1.900 firme: poche ore fa, invece, gli stessi attivisti hanno annunciato che l’incontro pubblico ci sarà. Venerdì 30 gennaio, dalle 20.45, l’assemblea è stata convocata al Centro civico Pertini di via Bologna 38, sempre a Bresso, per dire "Giù le mani dal Parco Nord e dal Protocollo d’Intesa del 2007 ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

