Ampliamento dell’aeroporto il comitato InPista | Svolta storica per Fiumicino

Il Consiglio Comunale di Fiumicino ha approvato la riperimetrazione della Riserva, rappresentando un momento importante per lo sviluppo della zona. Questa decisione, condivisa dal comitato InPista, segna un passo significativo nell’ampliamento dell’aeroporto e nella pianificazione urbanistica della città. La scelta mira a garantire un equilibrio tra crescita economica e tutela ambientale, tracciando un percorso di sviluppo sostenibile per il territorio.

Fiumicino, 13 Gennaio 2026 – “Il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di riperimetrazione della Riserva, segnando un passaggio storico per il futuro della città. Il progetto punta a trasformare il “Leonardo da Vinci” nell’hub principale del Mediterraneo, coniugando lo sviluppo economico con una drastica riduzione dell’impatto ambientale sui centri abitati “, è l’intervento del Comitato InPista. L’aeroporto come motore di stabilità. “Per la comunità di Fiumicino, l’aeroporto non è solo un’infrastruttura, ma un pilastro dell’identità locale: un “figlio” che ha garantito dignità e stabilità economica a decine di migliaia di famiglie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Ampliamento dell’aeroporto, Il comitato InPista: “Pieno sostegno, basta con i no ideologici” Leggi anche: Ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino, Baccini: “Progetto al vaglio del consiglio comunale” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ampliamento dell’aeroporto, il comitato InPista: “Svolta storica per Fiumicino” - "Il progetto coniuga lo sviluppo economico con una drastica riduzione dell’impatto ambientale sui centri abitati" ... ilfaroonline.it

Ampliamento dell’aeroporto, Il comitato InPista: “Pieno sostegno, basta con i no ideologici” - Lettera del comitato InPista indirizzata al Comune di Fiumicino: "Occupazione in aumento del 60% ed un parco fruibile per tutti. ilfaroonline.it

Fiumicino e l’ampliamento dell'aeroporto: la riserva naturale ridefinita. Così nascerà la quarta pista @Corriere x.com

FIUMICINO ONLINE - Il Consiglio comunale dice sì all’ampliamento dell’aeroporto. Dopo un lungo e partecipato dibattito approvata la delibera sullo sviluppo dello scalo di Fiumicino ... Clicca qui per leggere l'articolo facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.