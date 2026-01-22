Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 25 gennaio 2026 | ospiti e news | Spoiler

Ecco le anticipazioni sulla puntata di Amici di Maria De Filippi in programma il 25 gennaio 2026. Dopo l'eliminazione di Pierpaolo nel daytime di ieri, scopriamo quali novità e ospiti sono previsti nella registrazione di oggi, giovedì 22 gennaio. Le informazioni disponibili permettono di conoscere eventuali altri eliminati e i dettagli sugli ospiti presenti, offrendo un quadro completo delle anticipazioni per questa puntata.

Dopo aver visto nel day time di ieri la sofferta eliminazione di Pierpaolo, cosa ci dicono le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi per la puntata di domenica 25 gennaio 2026? Ci saranno altri eliminati? Quali ospiti vi saranno? Ecco tutti gli spoiler dalla registrazione di oggi, giovedì 22 gennaio. Amici di Maria De Filippi 25 gennaio: tutti gli ospiti. Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi? Ecco le anticipazioni per il 25 gennaio 2026? Quali ospiti approderanno in studio in qualità di giudici per le prove dei ragazzi, per giudicare le sfide o per promuovere semplicemente il nuovo singolo, l’album o l’imminente tour. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 18 gennaio 2026: ospiti e news | SpoilerEcco le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici di Maria De Filippi, in programma il 18 gennaio 2026.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata dell’11 gennaio 2026: ospiti e news | SpoilerEcco le anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi in onda domenica 11 gennaio 2026.

