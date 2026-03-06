Amgas | da 12,6 milioni a 570mila euro Ataf a rischio

Un'ammenda di 570.000 euro è stata inflitta ad Amgas, dopo un procedimento avviato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che aveva inizialmente stimato una sanzione di 12,6 milioni di euro. Nel frattempo, il servizio di trasporto pubblico locale affidato ad Ataf si avvicina alla scadenza del 31 dicembre, con decisioni ancora in fase di definizione.

Una sanzione di 570.000 euro ha colpito Amgas, ridotta rispetto alla cifra iniziale di 12,6 milioni stimata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Arera), mentre l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale ad Ataf corre contro il tempo con scadenza fissata per il 31 dicembre. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Amorese, ha lanciato un attacco frontale all'Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo, definendo la gestione delle società partecipate come fallimentare. I dati emersi dalle recenti verifiche indicano che le penalità originarie erano state quantificate a oltre dodici milioni di euro per incongruenze nei dati trasmessi al Gestore del Sistema Informativo Integrato relative alla sessione pluriennale 2020-2023.