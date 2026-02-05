Milan lo Scudetto passa dal derby ma prima i rossoneri di Allegri non possono sbagliare | il calendario

Il Milan di Allegri si prepara al derby con la voglia di non perdere punti. I rossoneri devono vincere per restare in corsa per lo scudetto, che passa anche da questa partita. Dopo 23 giornate, il loro secondo posto con 50 punti li mette a un passo dall’Inter, prima in classifica, ma il margine di sicurezza non è ancora ampio. La partita si avvicina, e ogni dettaglio può fare la differenza.

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come, sebbene Massimiliano Allegri continui a ripetere come sia la qualificazione in Champions League l'obiettivo stagionale del suo Milan, la classifica del Diavolo autorizzi a poter sognare qualcosa in più. Il Milan è attualmente secondo in graduatoria in Serie A, a 50 punti: sono 5 le lunghezze di distanza dall'Inter capolista con 45 punti a disposizione. La missione è difficile, ma non impossibile. Per il 'CorSera', le prossime cinque giornate saranno quelle della verità per il Milan di Allegri, quelle che serviranno per capire le reali ambizioni di Mike Maignan e compagni: Pisa fuori, Como e Parma in casa, Cremonese fuori poi il derby a 'San Siro' del prossimo 8 marzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan di Allegri si prepara a una fase decisiva della stagione.

