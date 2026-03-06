Amatriciana Day il gusto in festa | perché si celebra il 6 marzo

Il 6 marzo si celebra l’Amatriciana Day, una giornata dedicata a uno dei piatti italiani più conosciuti e apprezzati nel mondo. Le celebrazioni si svolgono nel borgo di origine e coinvolgono eventi e iniziative che mettono in luce la tradizione culinaria legata a questa ricetta. La certificazione europea STG attesta la specificità del piatto, contribuendo alla sua tutela e diffusione.

