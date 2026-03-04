Amatriciana Day | Roma celebra il suo mito a colpi di bombolotti!

Il 6 marzo si tiene per la prima volta l’Amatriciana Day a Roma, una giornata dedicata alla celebrazione di uno dei piatti simbolo della cucina locale. La giornata prevede eventi e iniziative che coinvolgono ristoranti e locali della città, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare questa ricetta tradizionale. L’attenzione è rivolta alla diffusione e alla tutela di un piatto che rappresenta un patrimonio gastronomico della regione.

Il 6 marzo segnatevelo in agenda (e possibilmente anche a pranzo): debutta la Giornata Internazionale dell’Amatriciana, omaggio a uno dei piatti più amati e identitari della tradizione laziale. Un sugo che è molto più di una ricetta: è storia, territorio, carattere. Dimenticate (per un attimo) spaghetti e bucatini. I bombolotti, pasta tipicamente romana dalla forma cilindrica e “gonfia”, sono una vera macchina da guerra del condimento. Porosi, robusti, con quella cavità perfetta per trattenere il sugo: ogni boccone diventa un concentrato di pomodoro, guanciale e pecorino. Il nome stesso racconta la loro anima: bombolotti per via della forma piena, quasi esplosiva. 🔗 Leggi su Funweek.it

