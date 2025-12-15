Gli studenti della d' Annunzio ad Amatrice per una giornata di studio sulle tecniche di ricostruzione post sisma

Gli studenti dell’Università d’Annunzio hanno partecipato a una giornata di studio ad Amatrice, dedicata alle tecniche di ricostruzione post sisma. L’evento ha coinvolto giovani universitari in attività di formazione e confronto sul processo di recupero e ripristino nel cratere sismico del 2016, con l’accoglienza del vicesindaco Roberto Serafini.

© Chietitoday.it - Gli studenti della d'Annunzio ad Amatrice per una giornata di studio sulle tecniche di ricostruzione post sisma La ricostruzione nel cratere sismico del 2016 è stata al centro di una giornata formativa ad Amatrice, rivolta agli studenti dell’ateneo d’Annunzio, accolti dal vicesindaco, Roberto Serafini. L’iniziativa ha offerto agli universitari un’opportunità di approfondimento diretto sulle tematiche della. Chietitoday.it Carlo Verdone incontra gli studenti dell'Università G. d'Annunzio Concorso contro il bullismo, studenti 'D'Annunzio' secondi - In prima linea contro il bullismo e il cyberbullismo, gli studenti della 3/a A della scuola secondaria di primo grado 'Gabriele D'Annunzio' di Sesto Campano (Isernia) hanno conquistato il secondo ... ansa.it Premi al merito per gli studenti del D'Annunzio - Undici studenti del Liceo Classico di Pescara sono stati premiati con borse di studio dal cavaliere del lavoro Filippo De Cecco alla presenza della sottosegretaria all'Istruzione e al Merito Paola Fra ... rainews.it

Complimenti agli studenti meritevoli del terzo anno del Liceo Classico Gabriele D’Annunzio Pescara, con medie tra il 9 e il 10, oggi premiati con una borsa di studio ed un attestato di merito da parte del CAV. Filippo Giovanni De Cecco, ex studente del liceo cl - facebook.com facebook