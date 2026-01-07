Uranio impoverito il Tar nega il maxi-risarcimento alla famiglia di un ufficiale morto | Manca prova del nesso causale
Il Tar di Salerno ha respinto la richiesta di risarcimento di 3 milioni di euro presentata dalla famiglia di un ufficiale deceduto, sostenendo che non ci sono prove sufficienti a stabilire un nesso causale tra l'esposizione all'uranio impoverito e la morte. La decisione si inserisce nel quadro delle controversie sulla possibile correlazione tra esposizione a sostanze nocive e salute dei militari.
La Terza Sezione del Tar di Salerno ha respinto la richiesta di risarcimento da 3 milioni di euro avanzata dalla vedova e dai figli di un tenente colonnello dell'esercito italiano. L’ufficiale, ammalatosi di leucemia mieloide acuta e successivamente deceduto, aveva partecipato alla missione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Uranio impoverito, il Tar nega il maxi-risarcimento alla famiglia di un ufficiale morto: Manca prova del nesso causale.
