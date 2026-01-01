Doppio infortunio a scuola | nessun risarcimento ai genitori La Corte di Appello esclude la responsabilità dell’istituto se l’evento è repentino e imprevedibile nonostante la presenza degli insegnanti

La Corte di Appello di Bologna ha respinto la richiesta di risarcimento presentata dai genitori di un alunno vittima di due infortuni scolastici, sottolineando che l’evento, se repentino e imprevedibile, esclude la responsabilità dell’istituto anche in presenza degli insegnanti. La sentenza n. 2260/2025 del 29 dicembre conferma che, in tali circostanze, la scuola non può essere ritenuta responsabile dei danni subiti dall’alunno.

La Corte di Appello di Bologna ha depositato la sentenza n. 22602025 il 29 dicembre scorso, confermando il rigetto della domanda di risarcimento danni presentata dai genitori di un alunno che aveva subito due distinti infortuni durante l'orario scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

