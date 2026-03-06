Altro che assalto altro che rinascita! Salernitana ora guardati alle spalle

La Salernitana di Cosmi ha subito una sconfitta nel match di Caserta, un risultato che ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La squadra si trova ora in una posizione difficile e dovrà affrontare le prossime sfide con maggiore attenzione per evitare ulteriori conseguenze negative. La sconfitta ha evidenziato le difficoltà attuali, aprendo un nuovo capitolo per il club.

Tempo di lettura: 3 minuti È un amaro risveglio. Un tonfo che fa male non per il risultato in sé ma per le conseguenze evidenti che lo scivolone di Caserta porterà – inevitabilmente – in dote alla Salernitana targata Cosmi. La sconfitta del Pinto scava un solco con ogni probabilità incolmabile tra la squadra granata e la seconda piazza della classifica. Certo, le distanze dal Catania restano immutate ma la prova (non) offerta ieri sera lascia poco spazio alle speranze di una rimonta che sembrava essere l'unico motivo di interesse per chiudere al meglio la stagione regolare in vista dei playoff. I tre punti lasciati sul campo e, soprattutto, il sorpasso operato da un Cosenza in evidentissima fase positiva suonano come un grosso, ingombrante campanello d'allarme.