Nella serata più difficile della stagione, la Salernitana ottiene una vittoria che però non cancella le tensioni tra i tifosi. La squadra ha mostrato qualche segnale positivo, ma i problemi in tribuna e le critiche rimangono. La partita ha portato qualche sorriso, ma la situazione tra i supporter resta ancora complessa.

Tempo di lettura: 5 minuti Nella serata più difficile della stagione la Salernitana ha sicuramente ritrovato qualche certezza. Credere, però, che in un battito di ciglia tutte le asperità di un cammino improvvisamente impervio si siano appianate sarebbe un clamoroso – ed imperdonabile – errore valutativo. Il ritorno alla vittoria contro un Casarano assolutamente battagliero e pragmatico ridona ossigeno a Raffaele ed assottiglia il distacco dal Catania – fermato dal Cerignola al Cibali – ma non ricuce affatto lo strappo tra ambiente e granata, consumatosi vibratamente nel prepartita (con una dura contestazione indirizzata alla proprietà) e dopo il fischio finale con i cori contro calciatori e tecnico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana, la vittoria non annienta i veleni. Ma la partita è tutt’altro che chiusa

Approfondimenti su Salernitana Veleni

In vista della sfida di Serie B tra Empoli e Südtirol, l’allenatore Alessio Dionisi ha sottolineato le difficoltà del prossimo avversario, evidenziando le caratteristiche che rendono il Südtirol una squadra difficile da affrontare.

Uno studio recente rivela che i gatti miagolano più frequentemente agli uomini rispetto alle donne, ma non per una preferenza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Salernitana Veleni

Argomenti discussi: FOTO – Salernitana, non basta la vittoria al 90'. La Curva esplode: Indegni; Salernitana batte Casarano 3-0: vittoria all’Arechi tra gol e contestazione; La Salernitana vince e scaccia la crisi, la voce dei tifosi: Tre punti di ripartenza; Salernitana, Ferraris non nasconde l'amarezza e Gyabuaa rilancia la rincorsa: 'Occasione buttata, capiamo i tifosi ma ci crediamo sempre'.

L’EDITORIALE. Salernitana, vittoria e tregua all’Arechi: Casarano battuto 3-0, ma i nodi restanoStampa La Salernitana si riconcilia con la vittoria all’Arechi ma non con la Curva Sud Siberiano. E lo fa – finalmente – con un rotondo 3-0. Guai, però, a commettere ora l’errore di farsi abbagliare d ... salernonotizie.it

Lescano e Molina trascinatori: la Salernitana centra la vittoria più larga in campionato – LE FOTOStampa La Salernitana firma il suo successo più netto in campionato superando il Casarano con un convincente 3-0 allo stadio Arechi. Un risultato che segna la prima affermazione stagionale con un marg ... salernonotizie.it

Salernitana - Casarano 3-0. La riflessione di Tullio Trezza: “Vittoria pingue, finalmente. Forse oltre i meriti dei granata che tra amnesie difensive e un bel palleggio degli ospiti hanno sofferto oltremodo il gioco brioso dei pugliesi. La squadra però stavolta ha av - facebook.com facebook