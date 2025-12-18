Manovra | Magi ' altro che ' manina' Mef è assalto a diligenza'

La discussione sulla manovra si trasforma in uno spettacolo inedito, con la maggioranza che si scaglia contro la diligenza della legge di bilancio. Manovra, un termine che ormai racchiude tensioni e scontri politici, mentre il tempo stringe e le decisioni sembrano sfuggire di mano. Un assalto finale che rivela le tensioni e le sfide di un percorso ancora incerto.

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Sulla manovra stiamo assistendo a uno spettacolo davvero inedito. Fino all'ultimo momento utile c'è l'assalto della maggioranza alla diligenza della loro legge di bilancio. Le opposizioni hanno presentato 16 emendamenti, chiari, condivisi, su sanità, scuola, imprese, giovani. La maggioranza sta continuamente modificando la legge di bilancio, tra l'altro con emendamenti che poi sono subemendati da esponenti della stessa maggioranza che tornano indietro. Non é la manina del MEF ma la mancanza di una linea politica condivisa di questo governo”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi parlando a Rainews24. 🔗 Leggi su Iltempo.it

