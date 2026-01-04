Il bilancio 2026-2028 di Palaia si focalizza su metodo, razionalizzazione delle spese e gestione accurata delle risorse. Conferma i progetti già approvati e pronti per essere attuati tramite bandi e finanziamenti. Un approccio che mira a ottimizzare le risorse disponibili, garantendo stabilità e continuità alle iniziative in corso e future, senza lasciare nulla indietro.

PALAIA Un bilancio improntato su "metodo, razionalizzazione della spesa e gestione attenta delle risorse" e conferma dei progetti già approvati e in attesa di poter essere attuati attraverso bandi e finanziamenti. Il consiglio comunale di Palaia (nella foto la sindaca Marica Guerrini) ha approvato il bilancio nell’ultima seduta del 2025. "Esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di un lavoro improntato al metodo, alla razionalizzazione della spesa e a una gestione attenta delle risorse, che ha consentito di mantenere i servizi e i livelli essenziali in linea con gli anni precedenti, senza lasciare indietro nessuno – si legge in una nota – Per il triennio 2026–2028 confermiamo il mantenimento di una serie di progetti già approvati, in attesa della pubblicazione di specifici bandi dedicati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Gestione delle risorse e nessuno indietro". E’ il bilancio 2026-2028

Leggi anche: Firenze, il bilancio di previsione 2026-2028: più risorse per scuola, sociale e casa

Leggi anche: Personale ATA: il Ministero comunica l’assegnazione delle risorse per la gestione delle pensioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gestione risorse umane semplice e digitale con Factorial, software HR in Cloud e all-in-one - La gestione delle risorse umane è una priorità di tutte le aziende, a prescindere dalla dimensione e dal settore di attività. pmi.it

Dichiarazione di voto sulla Legge di Bilancio 2026 | 23/12/2025

Intesa volta a tutela del suolo, gestione delle risorse idriche e mitigazione dei rischi... #calabria #geologi #sostenibilità - facebook.com facebook