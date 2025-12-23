Perugia Pastorelli centrodestra vota contro il bilancio 2026–2028 | Nessuna visione di sviluppo per la città

Nella seduta del Consiglio comunale di Perugia, il consigliere Clara Pastorelli del centrodestra ha espresso il suo voto di contrarietà al bilancio di previsione 2026-2028, sottolineando la mancanza di una visione di sviluppo per la città. La sua posizione riflette le differenze politiche e le preoccupazioni riguardo alle strategie future dell’amministrazione comunale.

In Consiglio comunale a Perugia il consigliere comunale Clara Pastorelli ha votato contro il bilancio di previsione 2026–2028 presentato dall'amministrazione guidata dal sindaco Ferdinandi. Pastorelli ha annunciato il suo voto contrario motivandolo con una valutazione politica e amministrativa netta sul documento contabile. «Ho votato convintamente contro il bilancio di previsione 2026–2028 del Comune di Perugia», ha dichiarato il consigliere, sottolineando come, al di là delle contrapposizioni sui principi e sui temi ideologici, il bilancio si fondi su una struttura finanziaria solida ereditata dal lavoro svolto nei dieci anni precedenti dalla passata amministrazione di centrodestra.

