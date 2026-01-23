Alta velocità l’Italia divisa in due all’altezza di FirenzeTreni ridotti e bus sostitutivi

Tra le 15 di sabato 24 e le 15 di domenica 25 gennaio 2026, la circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte sarà sospesa, causando disagi ai viaggiatori. I treni saranno ridotti e saranno disponibili servizi bus sostitutivi per limitare i disservizi durante questo fine settimana. È consigliabile pianificare in anticipo gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti.

Weekend complicato per chi viaggia in treno a Firenze. Dalle 15 di sabato 24 gennaio alle 15 di domenica 25 gennaio 2026, la circolazione ferroviaria viene sospesa tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte. È la prima grande finestra di lavori legata alla sostituzione del Ponte al Pino, a cui si aggiungono interventi strategici sugli scambi ferroviari di Firenze Santa Maria Novella. La sospensione è necessaria per consentire il posizionamento di una passerella pedonale provvisoria lunga 44 metri e larga 3, pensata per garantire i collegamenti a piedi lungo Ponte al Pino nelle fasi successive del cantiere.

