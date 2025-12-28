Treno Italo investe una persona l' Alta Velocità si blocca a Firenze | ritardi fino a 60 minuti su tutta la rete
A Firenze, i treni alta velocità hanno subito un'interruzione a partire dalle 18.30, a causa di un incidente che ha coinvolto una persona. La circolazione è sospesa per consentire gli accertamenti delle autorità, causando ritardi fino a 60 minuti su tutta la rete ferroviaria. La situazione rimane sotto monitoraggio, con l'obiettivo di ripristinare al più presto la normale circolazione.
La circolazione dei treni è sospesa dalle 18.30 nel nodo di Firenze per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria in seguito ad investimento avvenuto nei pressi della. 🔗 Leggi su Leggo.it
